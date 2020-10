Covid-19: Brasil tem 5,35 milhões de casos 

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 5.353.656 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram registrados 30.026 novos casos.

Já o número de mortes em decorrência da covid-19 atingiu 156.471. Ainda há 2.374 falecimentos em investigação e 399.313 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.797.872 pessoas já se recuperaram da doença.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite dessa sexta-feira (23). O balanço é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de saúde e enviados à pasta para consolidação.

Nessa sexta-feira, 23, o órgão divulgou também o Boletim Epidemiológico, que trouxe uma queda tanto nos casos quanto nas mortes na última semana epidemiológica em comparação com a anterior.

Estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (38.608), Rio de Janeiro (20.115), Ceará (9.244), Minas Gerais (8.686) e Pernambuco (8.531). Com os números dessa sexta-feira, 23, Minas Gerais ultrapassou estado de Pernambuco e se tornou a quarta maior Unidade da Federação em número de mortes no país. As Unidades da Federação com menos casos são Acre (686), Roraima (691), Amapá (740), Tocantins (1.078) e Mato Grosso do Sul (1.538).