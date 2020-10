Procon recomenda atenção aos detalhes nas apólices de seguro-viagem

As letras miúdas dos contratos sempre acenderam a desconfiança de clientes nos diversos segmentos de prestação de serviço. Por esse motivo, Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, alerta sobre a necessidade de atenção redobrada. “Na apólice tem de estar tudo muito claro. Está no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor”, afirma.

“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”, aponta o código.

Custos

Barbosa pede atenção aos detalhes. “Primeiro tem que ficar a claro a cobertura específica para a Covid-19. O segundo ponto é o valor dessa cobertura, da indenização a ser paga e o que ela abrange”, explica o coordenador do Procon. “Se pessoa pegar a Covid-19 e precisar de UTI, se terá internação, respirador, medicamentos, procedimentos etc”, reforça Barbosa.

Ele afirma que todo cuidado é pouco e aconselha que o segurado pesquise antes da viagem o custo diário de uma UTI no país a ser visitado para não pesar no bolso depois. “Se o prêmio é de US$ 30 mil e o custo diário da UTI está em torno de US$ 5.000 e você precisar ficar uma semana internado, a indenização não cobrirá toda a despesa”, exemplifica.

Nos Estados Unidos, por exemplo, um dia de tratamento em uma UTI custa US$ 4.293 por dia. Na França, esse valor está em torno de € 1.500. Um relatório recente da Kaiser Family Foundation, que divulga informações sobre temas de interesse das famílias, entre eles saúde, apontou que 26% dos adultos dos Estados Unidos deixaram de procurar o médico neste ano por causa do custo do atendimento.