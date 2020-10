Kallebe Souza, criador do bordão ‘bigodin finin, cabelin na régua’, morre afogado no Rio de Janeiro

O garoto Kallebe Souza, de 12 anos, criador do bordão “bidogin finin, cabelin na régua” morreu afogado. O corpo do menino foi encontrado na manhã desta sexta-feira.

Ele e um amigo desapareceram na tarde dessa quinta-feira (22) depois de mergulharem no rio Uraruí, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados próximos ao local onde foram vistos pela última vez e já foram reconhecidos por familiares.

Kallebe ficou famoso ao viralizar na internet com a frase “bidogin finin, cabelin na régua” e também pelo meme “gostosin no azeite”. Ele chegou a participar de um dos clipes do funkeiro MC Bin Laden. O cantor inclusive postou uma foto com o menino nessa quinta-feira falando sobre o desaparecimento e pedindo orações. Nesta sexta ele postou outra foto nas redes sociais e lamentou a morte do garoto.