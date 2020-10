Duílio e Emílio abriram a série, do ‘Passando a Limpo’, com os candidatos a prefeito de Sete Lagoas

Nos primeiros 30 minutos, o candidato Duílio, atual prefeito da cidade, discutiu sobre seu mandato, suas propostas e desafios para os próximos 4 anos, caso seja eleito.

Ele falou sobre vários pontos importantes da cidade, como a manutenção e pavimentação de ruas dos bairros, pagamentos dos servidores públicos que estavam atrasados, investimento no turismo local e educação. Em uma das falas, ele afirma “1 ano e 4 meses, pra quem pegou a prefeitura com salários atrasados, com muita dívida e depois 6 meses de chuva, quem acompanhou as chuvas sabe que deu 4 tempestades em Sete Lagoas. Só a primeira tempestade, caiu mais de 200 árvores e depois veio o COVID-19. Com esses desafios que nós tivemos de somente 1 ano e 4 meses como prefeito, nós tentamos buscar caminhos que pudessem ajudar”.

No final, quando teve a palavra para falar com os ouvintes, Duílio disse “O tempo é pequeno para a gente explicar tanta coisa, para quem tem projeto para Sete Lagoas. Mas eu queria deixar aqui, bem claro, sou filho de uma mãe que ficou viúva de 8 filhos, eu fui engraxate na minha vida, e Deus abriu muitas portas para eu poder chegar onde eu cheguei. E é lógico que eu tenho uma dívida com a sociedade. Eu só tenho um filho com 23 anos, ele é engenheiro, tem sua vida financeira e não depende de prefeitura, como eu já disse não levei ninguém, parente nenhum pra dentro da prefeitura. Então eu estou aqui para contribuir, né? Se não seria muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto dentro da minha casa com meus empreendimentos e tocar a minha vida particular. A gente tem uma dívida com Sete Lagoas que é ajudar a reconstruir Sete Lagoas”.

Emílio foi o segundo participante do programa e ele focou no inconformismo em como a cidade se encontra e pretende tomar um caminho diferente para administrar a cidade que ele enxerga não conseguir acompanhar o modernismo há mais de 20 anos. O candidato comentou sobre a falta de recursos e parcerias público-privadas que aqui em Sete Lagoas não possuem espaço. Além disso comentou sobre seus projetos e planos caso seja eleito.

Seu discurso final foi “Eu vou até mudar um pouco o foco: Você que nos ouve e você que nos assiste, está vendo aí campanhas milionárias na rua, está vendo pesquisas sendo divulgadas muita coisa sendo dita entre os meus dois principais adversários, um é prefeiuto da cidade, o outro deputado da cidade, mas você sabe que quer mudar. Você sabe que Minas quer mudar, que o Brasil quer mudar e os exemplos estão aí. Ninguém acreditava na eleição do Kalil quando ele se lançou a primeira vez, ele tinha menos tempo na TV e no rádio, menos dinheiro na campanha, ele só tinha um partido e hoje é favorito na reeleição em Belo Horizonte. As pesquisas mostravam que no dia 2 de outubro de 2018, disputa era entre Antônio Anastasia com 33% e Fernando Pimentel com 22% e o atual governador Zema lá embaixo com índices mínimos. Isso foi dia 2 de outubro. No dia 7 ele ganhou a eleição folgado. É isso que está acontecendo e você sabe disso”.

Da Redação com SeteLagoas.com.br