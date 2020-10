Com mudanças, Tite convoca Seleção Brasileira pela última vez no ano

Alisson, Militão, Arthur, Vinicius Junior e Gabriel Jesus são chamados para jogos contra Uruguai e Venezuela

O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, que serão os últimos compromissos do ano de 2020. As partidas ocorrem nos dias 13 e 17 de novembro, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente.

A convocação teve algumas mudanças em relação à última lista de Tite. Nomes como Santos, Felipe, Bruno Guimarães, Rodrygo e Matheus Cunha deram lugar a Alisson, Éder Militão, Arthur, Vinicius Junior e Gabriel Jesus.

A expectativa da Seleção Brasileira é manter o bom aproveitamento nas Eliminatórias. Afinal, nas duas primeiras partidas foram duas vitórias, contra Bolívia e Peru.

Agora, o Brasil tem um compromisso como mandante e outro como visitante. No dia 13 novembro, a amarelinha recebe a Venezuela no Estádio do Morumbi. O desafio seguinte é no dia 17, contra o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Veja a lista completa de convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Alex Telles – Porto (POR)

Renan Lodi – Atlético Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Rodrigo Caio – Flamengo

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Arthur – Juventus (ITA)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Richarlison – Everton (ING)