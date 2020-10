Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS, em Sete Lagoas, continua em 15,2%.

Taxa de recuperados da Covid-19 em Sete Lagoas é de quase 97%

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 23 de outubro, aponta um aumento de 0,4% nas notificações de novos casos suspeitos. A cidade tem hoje 386 pessoas em monitoramento e 10.721 casos suspeitos descartados por exames.

Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas e 23 novos casos foram confirmados: 12 mulheres e 11 homens, elevando o número de casos positivos a 3.093 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 61 óbitos, oito hospitalizados, 48 pessoas em isolamento domiciliar e 2.976 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 28 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 19 em enfermaria e nove em UTI. Destes, 15 já testaram positivo para Covid, dos quais oito são de Sete Lagoas, dez tiveram resultado negativo e três aguardam resultado de exame.

São quatro internações no Hospital Municipal (três em UTI), 19 no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, são oito em enfermaria e quatro em UTI), três no Hospital da Unimed (sendo um em UTI) e dois na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas hoje continua em 15,2%.

Dos nove leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são três por pacientes de Sete Lagoas, dois de Cordisburgo, dois de Jequitibá, um de Caetanópolis e um do estado do Tocantins. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, também se mantém em 14,75%.

Lembrando que, embora Sete Lagoas se mantenha na onda verde do programa Minas Consciente, a pandemia ainda não acabou e os cuidados devem ser reforçados, como o uso de máscara ao sair de casa, a higienização constante das mãos e o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus