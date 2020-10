Caixa libera R$ 25 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas

Banco lidera o ranking de instituições financeiras que mais ajudaram o setor nas principais linhas de crédito emergencial

A CAIXA atingiu nesta quarta-feira (21/10) a marca de R$ 25 bilhões disponibilizados para micro e pequenas empresas nas principais linhas de crédito durante a pandemia da Covid- 19.

Com esse resultado, a CAIXA lidera o ranking de instituições financeiras que mais ajudaram o setor. Ao todo, cerca de 200 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais para enfrentar os efeitos que a pandemia provoca na economia.

“O resultado demostra o foco da CAIXA em ajudar aqueles que mais precisam, aqueles mais humildes, sejam nas empresas, sejam nas pessoas físicas, e, em especial, nesse momento de pandemia”, afirma o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Só no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), já foram contratados R$ 12 bilhões desde 16 de junho, quando a CAIXA começou a operar a linha.

Já o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) emprestou R$ 10,5 bilhões. Essa linha oferece taxa de juros a partir de 0,63% ao mês. O cliente tem até 60 meses para quitar o empréstimo e ainda conta com uma carência nos pagamentos que varia de seis a 12 meses.

Entre as principais linhas de crédito para o setor, está o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que conta com a parceria do Sebrae. O Fampe disponibilizou R$ 2,5 bilhões. Essa linha pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo do porte empresarial do solicitante e da modalidade de financiamento.

Como contratar

Para contratar qualquer uma das linhas acima, com exceção do Pronampe, que já teve seu limite atingido, os clientes podem acessar o site www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa e preencher um formulário de interesse ao crédito.

O banco entrará em contato se a empresa estiver apta a contratar o financiamento. A solicitação também pode ser feita nas agências da CAIXA.

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA