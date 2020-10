Em Sete Lagoas, rua Cachoeira da Prata recebe recapeamento asfáltico

A prefeitura municipal acaba de concluir as obras de recapeamento asfático da rua Cachoeira da Prata, que faz a ligação às diversas regiões da cidade.

Trata-se de via de tráfego intenso que em alguns trechos, além de buracos o asfalto apresentava ondulações, exigindo ainda mais a atenção de motoristas que passavam pelo local. A local que já recebeu diversas obras de tapa-buracos, agora conta com nova pavimentação.

A obra foi iniciada no dia 16 e concluída na quarta- feira, 21. O motorista de aplicativo Paulo Almeida, que já teve problemas na Cachoeira da Prata disse que mesmo com as operações tapa-buracos, os buracos abriam novamente em pouco tempo. Com a chuva, os buracos ficavam encobertos de água com isto ele perdeu pneus, passando pelo local. ” Espero que agora o asfalto suporte, já que é novo e sem remendos”, afirmou.