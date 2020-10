Caixa reduz taxas do crédito imobiliário

Novas condições estão disponíveis a partir desta quinta-feira (22/10)

A partir desta quinta-feira (22/10) estão vigentes as novas taxas do crédito imobiliário para pessoas físicas anunciadas pela CAIXA. A linha de crédito com recursos do SBPE e indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR + 6,25% e máxima de TR + 8,00%, para imóveis residenciais, e mínima de TR + 7,25% e máxima de 8,75%, para imóveis comerciais, com queda de até 0,50 ponto percentual.

Além disso, os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 de dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para iniciar o pagamento das parcelas de juros e amortização.

A CAIXA, líder no mercado imobiliário, mantém seu foco de atuação na promoção de acesso à moradia e à geração de emprego e renda, oferecendo as melhores condições de acordo com o perfil de relacionamento do cliente e as características da operação. O banco já vem promovendo reduções de taxa de juros desde 2019, com queda de 2,5 pontos percentuais em relação a taxa praticada em 2018 nos financiamentos atualizados pela TR.

Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ser utilizados no financiamento de imóveis do Sistema financeiro de Habitação (SFH), avaliados em até R$ 1,5 milhão, desde que o cliente se enquadre nas regras do Fundo.

Os clientes já podem acessar as novas taxas no simulador habitacional CAIXA, disponível no APP Habitação Caixa, site www.caixa.gov.br e correspondentes CAIXA Aqui.

O App Habitação CAIXA está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS e pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play ou App Store.

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA