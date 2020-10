Hospital da Baleia realiza cirurgias gratuitas para reconstrução de mamas de pacientes oncológicas; veja como fazer

O Hospital da Baleia, na região Leste de Belo Horizonte, faz um mutirão de reconstrução mamária para mulheres mastectomizadas, entre os dias 21 e 24 de outubro. Mais de 40 pacientes receberão a doação de próteses.

O mutirão será realizado pela equipe de Cirurgia Plástica do Hospital da Baleia. A doação de próteses para os procedimentos serão realizadas também em São Paulo, Aracaju, Recife, Porto Alegre e Fortaleza.

Além da reconstrução mamária, o Hospital da Baleia disponibiliza, desde o início do mês, mil mamografias gratuitas. Os exames são feitos por ordem de agendamento. Para ser atendida a paciente precisa ter o pedido médico do exame, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), ter entre 50 e 69 anos e não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Para mais informações ou para fazer o agendamento, as interessadas podem procurar o Serviço de Imagens do Hospital da Baleia pelo telefone (31) 3489-1650/1669 ou pelo WhatsApp através do número (31) 99152-1003, das 7h às 18h.