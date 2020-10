PM apreende arma de fogo em Cordisburgo

Nessa quarta-feira, 21, por volta das 17hrs, durante operação policial, militares da cidade de Cordisburgo se deslocaram até uma fazenda na MG231 a fim de apurarem notícia de que, na noite anterior, um homem já conhecido no meio policial estava causando tumulto no local e portando arma de fogo.

Ao chegarem na fazenda os militares visualizaram uma pessoa escondendo-se no matagal, entretanto não conseguiram abordá-lo. Feito contato com a dona do imóvel, os militares obtiveram informações de que o denunciado A.J.G.S estava na fazenda até a presente data, mas que na parte da manhã teria saído.

Após vistoriarem o imóvel, os policiais militares localizaram debaixo da cama de um dos quartos uma espingarda polveira de fabricação artesanal. O dono da arma A.J.G.S não foi encontrado e a espingarda foi entregue na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Paraopeba.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO – 25º BPM