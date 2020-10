Auxílio Emergencial: Beneficiários nascidos em novembro podem sacar nesta quinta-feira (22)

Clientes não precisam madrugar nas agências. Ainda é possível movimentar o saldo pelo aplicativo CAIXA Tem

A partir desta quinta-feira (22/10), cerca de 3,8 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em novembro podem sacar ou transferir os recursos da Poupança Social Digital. Foram creditados R$ 2,5 bilhões para esse público no Ciclo 2 de pagamentos do Auxílio Emergencial.

Como realizar o saque em espécie:

É preciso fazer o login no App CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Atendimento:

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.

Saiba mais:

Confira no site da CAIXA alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo CAIXA Tem:

http://www.caixa.gov.br/auxilio/tutoriais/Paginas/default.aspx

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa