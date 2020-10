Bebê de 1 ano tem 30% do corpo queimado após mexer com água quente em Varginha

Um bebê de apenas um ano de idade teve 30% do corpo queimado depois de se envolver em um acidente doméstico em Varginha, no Sul de Minas, nesta quarta-feira (21).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança apresentava queimaduras de 1º e 2º graus no abdome, no tórax, no dorso, além da perna direita. Ela foi levada pelo helicóptero dos bombeiros para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Para os militares, a mãe contou que a criança se aproximou do fogão sem que ela percebesse e teria virado uma panela de água quente que estava sendo usada para preparar o almoço da família.

Orientações

De acordo com os bombeiros, este tipo de acidente é muito comum, principalmente com crianças de colo e crianças de até cinco anos de idade, uma vez que elas tendem a ser mais.

O Corpo de Bombeiros orienta que os responsáveis redobrem a atenção com suas crianças e não deixem utensílios domésticos cortantes ou quentes em locais de fácil acesso.

Fonte: Itatiaia