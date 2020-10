PRF apreende 50 quilos de maconha em Pará de Minas (MG)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem na terça-feira, 20, em Pará de Minas (MG), transportando 51 quilos de maconha. A droga foi apreendida durante fiscalização no km 401 da BR 262.

Foi dada ordem de parada a um Citron C3, conduzido por um homem de 31 anos. No momento da abordagem, o condutor informou que não portava documentos e se mostrou muito nervoso.

Após revista minuciosa no veículo, foram encontrados 54 barras maiores e 13 menores, totalizando aproximadamente 51 kg de maconha no interior do veículo. O homem informou que saiu de Contagem (MG) para Uberaba (MG) e em seguida iria para Betim (MG) onde entregaria a droga. Para realizar o serviço, ele receberia R$ 3 mil.

O autor, o veículo e a substância apreendida foram encaminhados para a Polícia Civil de Pará de Minas

Fonte: PRF/MG