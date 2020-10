Sete Lagoas: taxa de ocupação de leitos Covid-19 segue inferior a 15%; veja o boletim de hoje

Os casos suspeitos de síndrome gripal inespecífica tiveram alta de 0,35% entre ontem e hoje, segundo o Boletim Epidemiológico de Sete Lagoas. São 435 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 10.586 exames negativos para Covid desde o início da pandemia.

O número de casos positivos agora é de 3.055, com a confirmação de mais 16 contaminações: nove mulheres e sete homens. Entre os contaminados, seis se encontram internados, 29 se recuperam em isolamento domiciliar e 2.959, ou seja, 96,85%, já curados. A cidade hoje chega a 61 óbitos desde o início da pandemia, com a confirmação ontem de um óbito de uma mulher de 70 anos, ocorrido no dia 17 de setembro, em Belo Horizonte. Por se tratar de moradora de Sete Lagoas, entra para as estatísticas locais. A taxa de letalidade da Covid em Sete Lagoas está hoje em 2%.

Comparando Sete Lagoas com outras cidades mineiras com população semelhante, entre 220 mil e 280 mil habitantes, o índice de mortes por contaminados em Divinópolis é de 3,8% (1.686 contaminados e 64 óbitos); em Governador Valadares é de 3,4% (8.196 contaminados e 278 óbitos); em Ipatinga é de 2,22% (9.400 contaminados e 209 óbitos); e em Santa Luzia é de 4,4% (2.086 contaminados e 92 óbitos). As informações foram retiradas da plataforma covid.saude.gov.br, atualizada na noite dessa terça-feira.

Hospitalizados

Os hospitais de Sete Lagoas têm hoje 32 pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, 23 deles em enfermaria e nove em UTI. Entre os pacientes internados em UTI, quatro são de Sete Lagoas. Os demais são de Caetanópolis, Paraopeba e Jequitibá e do estado do Tocantins. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, somando-se os do SUS e os da saúde suplementar, está hoje em 14,75%.

No Hospital Municipal são cinco pacientes internados na Ala Covid (três deles em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 23 internados (nos leitos do SUS são 11 em enfermaria e quatro em UTI), no Hospital da Unimed temos um paciente em UTI e na UPA são três internações em enfermaria. Entre os internados, 16 testaram positivo para Covid, 12 tiveram resultado negativo e quatro aguardam resultados de exames. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade está hoje em 15,2%.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas