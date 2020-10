Zaracho, do Atlético, explica escolha pelo número 15 e promete ‘dar alegria para a torcida’

Meio-campista foi apresentado nesta quarta-feira na Cidade do Galo

Apresentado como jogador do Atlético nesta quarta-feira, o meio-campista argentino Matías Zaracho, de 22 anos, disse que está bem fisicamente, explicou a escolha pelo número 15 na camisa e prometeu dar muitas alegrias à torcida alvinegra.

“Contente por estar aqui, expectativa muito alta. O número 15 da camisa é por um amigo que me ajudou no Racing, sou muito agradecido. E este é um pequeno detalhe para agradecer a ele por sempre me apoiar em todo momento”, disse.

Com a camisa do Racing, Zaracho fez 91 jogos e marcou 12 gols, segundo dados do site O gol. O último jogo dele foi no dia 13 de março, na vitória do time de Avellaneda por 4 a 3 sobre o Aldosivi. Apesar do longo tempo fora das quatro linhas, o argentino disse que está pronto para entrar em campo.

“Estou tranquilo, não jogo desde que começou a pandemia, mas estou bem fisicamente, pronto para jogar uma partida inteira. Vai ser o que o técnico decidir”, destacou o meia, que ainda precisa ser registrado no BID, da CBF.

Polivalente, Zaracho pode atuar como meio-campista mais recuado ou avançado, dependendo da ideia de jogo de Jorge Sampaoli. A promessa argentina disse que prefere jogar como meia pelos lados.

“Estou mais acostumado (a atuar como meio-campista). Quando mais novo, jogava de meia-atacante e de armador. Depois, fui me acomodando jogando pelo centro, mas atuando aberto também me sinto cômodo. Me sinto bem pelo meio, mas nas beiradas acho que vou render mais”.

O argentino custou 6 milhões de dólares (R$ 33,8 milhões) ao Galo por 50% dos direitos econômicos. O restante segue em posse do Racing, que revelou o atleta. Zaracho assinou por cinco temporadas.

Convite de Sampaoli

“Sampaoli me ligou, me deu muitas boas referências do clube. Não pensei, disse que tinha vontade de vir, falei com o Racing da minha vontade de dar o salto. E estou contente de estar aqui, agora quero dar alegria para a torcida e para o clube”.

Ideia de jogo

“Sampaoli tem uma ideia parecida com a de Sebastian Beccacece, um jogo muito dinâmico, algo muito lindo, vai me fazer crescer muito. Estou com muita gana de arrancar e poder demonstrar em campo”.

Treinos

“Sempre dou o máximo nos treinamentos e nas partidas, sempre tento dar o melhor para a equipe para no dia de amanhã ser alguém no clube e na vida”.

Futebol Brasileiro

“Não conheço muito, mas já enfrentei clubes brasileiros, jogos bonitos, com muita intensidade. Agora, estou aqui e dependerá tudo de mim”.

Decisão de vir ao Brasil

“É uma decisão que tomei junto com a minha família. Desde quando me chamou Jorge Sampaoli, decidi vir. Como disse, tenho muitas expectativas de poder conquistar muitas coisas e dar alegria à torcida e à instituição”.