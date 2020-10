ATUALIZAÇÃO: Caldeira de auto-forno explode e deixa trabalhadores feridos em Sete Lagoas

O estado de saúde de uma das vítimas é grave, sendo necessária a transferência via helicóptero para o Hospital João XXIII.

Duas pessoas ficaram feridas em uma explosão na caldeira de um alto-forno da siderúrgica Fergusete, em Sete Lagoas. O acidente de trabalho, aonteceu na noite de terça-feira (20).

Funcionários contaram aos bombeiros que, depois da explosão, o material que estava dentro da caldeira transbordou e atingiu dois colegas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para ajudar no socorro às vítimas. Quando os militares chegaram ao local, ambulâncias do Samu já prestavam atendimento aos trabalhadores, sendo que, um deles, Edson da Silva, de 47 anos, morador do bairro Boa Vista, foi levado de helicóptero pela Polícia Militar para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O estado de saúde dele é considerado grave, já que teve 90% do corpo queimado.

O outro funcionário, foi encaminhado pelo Samu para uma unidade de saúde. Informações sobre o estado de saúde dele e o hospital para onde foi levado não foram divulgados. Bombeiros que atenderam a ocorrência disseram que as causas da explosão ainda precisam ser apuradas pela Polícia Civil.

Segundo os militares, apesar do intenso calor, não houve incêndio e a situação estava controlada. A orientação repassada pela corporação foi de resfriar o local, decisão que já havia sido tomada pelos funcionários.

O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicosde Sete Lagoas, Ernane Geraldo Dias, esteve na manhã desta quarta-feira (21), onde aconteceu a explosão. Segundo ele, as informações sobre a explosão da caldeira foram confirmadas, aguardando somente a Cat. “Estou aguardando a Cat (Comunicação de Acidente de Trabalho), além de ter conversado com o técnico de segurança. Embora não podemos ter acesso ao local do acidente. Estamos acompanhando os fatos”, disse.

Da Redação