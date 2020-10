Termina nesta quarta prazo para que alunos da rede estadual se inscrevam em curso gratuito para o Enem

Terminam nesta quarta-feira (21) as inscrições para o superintensivo online de revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltado para alunos do 3º ano do ensino médio das escolas estaduais de Minas. A iniciativa, que é de graça, é uma parceria entre o Sesi e a Secretaria de Estado de Educação.

As aulas começam no dia 5 de novembro e irão até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira. O Enem está marcado para janeiro. Outra boa notícia é que como as aulas serão online, não há limite de vagas.

A gerente de Educação Básica do Sesi, Maria Conceição Caldeira Oliveira, considera que os dois meses do Enem Conectado Power serão suficientes para ajudar os candidatos. “Nós vamos priorizar a revisão de conteúdos e disciplinas que são estratégicas para que o aluno obtenha um bom resultado nas provas do Enem. Matemática e redação tem um peso significativo na média final dos alunos, por isso serão componentes que terão carga horária maior no nosso superintensivo, possibilitando um preparo mais amplo para o aluno.”

Os alunos poderão escolher entre duas modalidades de curso aquele que melhor o atende: a primeira, chamada de Power 1, é composto de matemática, redação, linguagens e ciências da natureza. A opção 2, tem matemática, redação, linguagens e ciências humanas.

Para fazer a inscrição o estudante deve entrar no site da Fiemg e se cadastrar, preenchendo o nome completo, CPF, e-mail, telefone de contato, endereço, nome da escola em que estuda, número da matrícula, além de informações sobre o responsável legal.