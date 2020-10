Revitalização da praça Barão do Rio Branco em fase de conclusão

Parceria entre Prefeitura Municipal e Sicoob/Credisete, faz a revitalização de uma das principais praças de Sete Lagoas.

Quem passa pela praça Barão do Rio Branco, já pode perceber que as obras de sua revitalização já está em fase final. O local já tem um novo visual, que completa o projeto arquitetônico do Centro Administrativo do Sicoob/Credisete, parceiro da Prefeitura Municipal na obra.

A parceria foi possível através do programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP), no ano passado, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade com o apoio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas.

No projeto, além da revitalização, o trânsito também terá melhorias. A praça recebe novo piso, bancos, lixeiras e equipamentos para um espaço de convivência , além de completo projeto paisagístico da arquiteta Tatiana Barbosa da secretaria de Meio Ambiente. O Rolo Compressor da prefeitura, que ficava próximo a árvore principal, agora está em local específico com a revitalização.

O teste da iluminação moderna no local já foi feito e funcionários trabalham no local com serviços de pintura, paisagismo e obras de acabamento.

Para Leonardo Chaves, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob/Credisete, o intuito é de contribuir com a infraestrutura da cidade através de parcerias como esta, sendo a cooperativa genuinamente de Sete Lagoas fundada há mais de três décadas. “È uma forma de ajudar a administração pública e acredito que será um importande local para entretenimento e lazer da população e até mesmo para a realização de eventos culturais. Nossa Responsabilidade Social, acontece de várias formas e esta é uma delas”, afirmou Leonardo Chaves.

A praça vem tendo o monitoramento de sistema de vigilância, além da presença de servidores da prefeitura, que exercem a função de vigia do patrimônio público.

Da Redação