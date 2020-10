Em operação conjunta, homem é preso no Jardim Arizona em Sete Lagoas

Operação envolveu MP, PC E PMMG

Na manhã dessa segunda feira, 19, o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão pleiteados pela 7ª Promotoria de Justiça de Montes Claros e expedidos pelo Exm.º Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca, em pleito formulado com vistas à apuração de inúmeros delitos ambientais.

24 (vinte e quatro) mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas comarcas de Montes Claros, Brasília de Minas, Sete Lagoas e Curvelo.

Em Sete Lagoas foi cumprido um mandado na residência do autor F. V. R, 56 anos, localizada no bairro Jardim Arizona, local onde foram apreendidas 3 armas de fogo: uma pistola semiautomática da marca Taurus, modelo PT 58S, calibre .380, placa do punho em madeira, acabamento oxidado, contendo um carregador com 31 cartuchos intactos do mesmo calibre, além de 01 pistola semiautomática da marca Beretta, calibre 6.35MM, acabamento oxidado, contendo um carregador com 05 cartuchos intactos de calibre .25, mais 3 carregadores compatíveis com pistola do calibre .380. Já dentro do veículo Chevrolet Onix foi encontrado 01 pistola Semiautomática, marca Taurus, Calibre .380, acabamento oxidado, contendo um carregador com 11 cartuchos do mesmo calibre.

O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Sete Lagoas. O Ministério Público e a Polícia Civil darão prosseguimento às apurações dos delitos investigados.

Assessoria de Comunicção Organizacional do 25º BPM