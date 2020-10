‘Sr. Sicoob’ testemunha benefícios do cooperativismo para pequenos produtores

Agricultor foi apelidado com o nome de um dos maiores sistemas financeiros do país

O cooperativismo de crédito exerce um papel muito importante na economia brasileira. Com grande destaque no setor agropecuário, o Sicoob possui em todo o país mais de 396 mil produtores rurais cooperados. Dados do último Censo Agropecuário do IBGE, de 2017, mostram que 48% de tudo o que é produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por uma cooperativa.

No que se refere ao cooperativismo de crédito, os produtores rurais encontram não só acesso a produtos e serviços a taxas mais competitivas do que nos sistema financeiro tradicional, como atendimento mais humanizado e próximo. Além disso, ao fazer parte de uma cooperativa de crédito do Sicoob, os associados têm ainda a certeza de que os recursos serão investidos para desenvolver a comunidade local e potencializar a economia da região.

Juarez Paulino de Morais é produtor rural e encontrou no Sicoob Credicaf o apoio que precisava para crescer. A parceria foi tão certeira que o agricultor fala bem da cooperativa para todo mundo, e fala tanto que começou a ser chamado de Sr. Sicoob. A brincadeira agrada a Juarez: “Eu fico alegre quando me chamam assim, porque o Sicoob é um exemplo. Eu sempre comento com sobre os ganhos que tive como associado”.

Vindo de uma família simples de Ocidente, zona rural do município de Mutum (MG), o Sr. Sicoob cresceu com 11 irmãos. A luta diária os uniu em cooperação. O sonho sempre foi ter sua própria terra para cultivar a produção. Hoje, cultivando seu terreno, literalmente, colhe os frutos de um trabalho árduo. “Sempre queremos mais e foi com esse desejo que conheci a cooperativa. Queria um investimento para ter uma máquina de pilhagem e um secador de grãos de café. No primeiro contato já deu certo, acolheram nosso pedido e fomos muito bem tratados”, relembra com carinho o agricultor.

O exemplo do Juarez é um entre os milhões que encontram no cooperativismo de crédito apoio para crescer. “Aqui no Sicoob Credicaf, 35% dos nossos associados são pequenos produtores. Além de recursos do BNDES a taxas controladas, temos linhas de credito da própria cooperativa, criadas para atender às necessidades dos produtores e com condições adequadas à realidade de cada região”, conta a gerente de Negócios Ana Amélia Tuller.

O grande diferencial é que a singular oferece aos pequenos agricultores as mesmas oportunidades de investimento que os maiores produtores ou outros associados teriam. “De forma conjunta oferecemos acesso a mercados que isoladamente seria mais complicado. Todos são tratados de maneira igualitária”, conclui Tuller.

O Sr. Sicoob confirma isso na prática: “Eu digo pra todos se associarem, porque tenho certeza de que serão muito bem tratados. Tiro o exemplo de mim mesmo. O Sicoob Credicaf é uma cooperativa segura, transparente e sem burocracias. Só posso agradecer por tudo o que fizeram e têm feito pela minha família”.

Fonte: Press Comunicação Empresarial