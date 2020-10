Covid-19: apenas quatro municípios seguem sem registros da doença em Minas

O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostra que apenas quatro cidades do estado continuam sem casos registrados da covid-19: Botumirim, Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira e São Thomé das Letras. O balanço aponta que 849 cidades já tiveram ao menos um caso de paciente infectado com o novo coronavírus. Em relação as mortes, 640 municípios têm pelo menos um óbito registrado.

Minas Gerais chegou a 8.483 mortes causadas pelo novo coronavírus. Foram 30 registros nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico aponta que 1.459 casos foram registrados de ontem (19) para hoje, totalizando 338.107 desde o início da pandemia. Outros 23.296 casos estão em acompanhamento e 306.328 pessoas já se recuperaram. O levantamento também mostra que 33.184 mineiros estão internados na rede pública e privada de Minas e outras 304.923 pessoas ficaram isoladas em casa. A letalidade da doença está em 2,5%. Os novos registros não se referem, necessariamente, a casos e mortes ocorridos nas últimas 24 horas. Significa que foram contabilizados pela SES-MG nesse período.

Confira aqui os dados por município.

