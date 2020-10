BR-135, no Norte de Minas, ganha reforço de cinco novos radares; confira os locais

Monitoramento de velocidade nos dois pontos de instalação funciona de acordo com o tipo de veículo

A BR-135, no Norte do estado, recebeu cinco novos radares fixos com objetivo de controlar os limites de velocidade e minimizar os riscos de acidentes de trânsito. Eles começam a operar em modo educativo nesta terça-feira (20/10) e, a partir do dia 27/10, passam a gerar multas.

Os equipamentos estão instalados nos km 368,1; 368,65 e 369,25, no município de Montes Claros; no km 513 em Buenópolis, e no km 595, em Corinto. As velocidades permitidas variam de 60 a 100 km/h, dependendo do trecho e do tipo de veículo, conforme tabela abaixo.

Fonte: Itatiaia