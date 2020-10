Caixa alcança R$1 bilhão de dívidas regularizadas com a campanha Você no Azul 2020

Mais de 177 mil contratos comerciais de pessoas físicas e empresas já foram quitados



A Caixa atingiu, no domingo, 18 R$ 1 bilhão em quitação de dívidas em atraso com a Campanha Você no Azul 2020. A ação deste ano, lançada há pouco mais de um mês, permitiu a regularização de 177.033 contratos comerciais de 129.194 clientes de pessoas físicas e jurídicas.

Boa parte público-alvo da ação, cerca de 23,5%, tem regularizado seus contratos pelos canais digitais. Apenas pelo WhatsApp CAIXA, cerca de 20 mil contratos foram quitados, num valor de R$ 100 milhões.

Com duração até 31 de dezembro deste ano, a Campanha Você no Azul 2020 abrange 3 milhões de pessoas físicas e 379 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$ 3 mil. O estoque total das dívidas elegíveis aos descontos da Você no Azul é de R$ 30,8 bilhões.

As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para quitação podem chegar até a 90% do valor da dívida.

Canais de atendimento:

Além do WhatsApp, pelo número 0800 726 0104, opção 3, o cliente pode regularizar seu contrato pelas opções disponíveis no site http://www.caixa.gov.br/negociar; pelo telefone no número 0800 726 8068, opção 8; ou pelas redes sociais do banco, no Twitter (twitter.com/caixa) e Messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

Além disso, uma novidade da campanha esse ano é que os clientes também encontram os benefícios para regularização de valores até R$ 2 mil nas unidades lotéricas. Basta informar o CPF para pagar a dívida.

Caminhão Você no Azul:

A Caixa coloca a campanha Você no Azul na estrada para o cliente contar com mais um canal de atendimento. Cinco caminhões percorrerão todas as regiões do país durante a campanha.

Confira as cidades visitadas nesta semana, de 19 a 23 de outubro:

CIDADE LOCAL DATA HORÁRIO Maringá/PR Praça da Prefeitura, Centro 19 a 23/Out 9 às 17h Belo Horizonte/MG Rua dos Guaicurus, 45, Centro 19 a 23/Out 9 às 17h Ribeirão Preto/SP Theatro Pedro II, Centro 19 a 23/Out 8 às 13h João Pessoa/PB Ponto de Cem Réis, Centro 19 a 23/Out 9 às 15h

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa