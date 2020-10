Zaracho participa de primeiro treino na Cidade do Galo, e Atlético finaliza preparação para enfrentar o Bahia

Meia argentino de 22 anos é o mais novo reforço alvinegro para a temporada

Mais novo reforço do Atlético, o jovem meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos, fez seu primeiro treino na Cidade do Galo nesse domingo. Anunciado pelo presidente Sérgio Sette Câmara na sexta e oficializado pelo clube no sábado, o meio campista participou de parte das atividades comandadas por Jorge Sampaoli no gramado e também fez trabalhos individuais. O jogador, agora, aguarda regularização no BID, da CBF, para poder atuar.

O Atlético firmou vínculo com Matías Zaracho, de 22 anos por cinco temporadas. Para contratá-lo, a diretoria alvinegra, com auxílio de patrocinadores, topou pagar ao Racing 6 milhões de dólares (R$ 33,78 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O restante segue em posse do clube argentino, que revelou o jogador.

Zaracho será o 17° argentino da história do Atlético. Após os exames médicos realizados na Cidade do Galo, nesse sábado, o jovem meia disse ter pegado referências com outro argentino com passagem pelo clube. Ele ainda explicou como costuma atuar e como pode ser útil no esquema de Sampaoli na sequência da temporada.

“Jogo como armador, em qualquer posição do meio-campo, tenho muita chegada, muito jogo e resistência, sempre tentando chegar a frente”, apontou Zaracho.

A delegação atleticana segue para Salvador, onde enfrenta o Bahia, às 20h desta segunda, no Estádio Pituaçu, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder até o início da rodada, o Atlético pode ter que reaver a posição caso seja ultrapassado por Flamengo ou Internacional, que enfrentam Corinthians e Vasco, respectivamente.