PRF-MG apreende 150 pássaros silvestres que seriam vendidos no estado do RJ

Agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF) que realizavam uma fiscalização no km 744 da BR 354, no município de Pouso Alto/MG, apreenderam 150 pássaros silvestres durante a abordagem de um Fiat/Palio com placas do RJ.

Durante a fiscalização os policiais localizaram várias gaiolas e embalagens de papelão onde estavam cerca de 150 pássaros Trinca Ferro e Coleirinha.

Condutor e passageiro afirmaram ter comprado os pássaros em Lavras-MG e não quiseram informar de quem adquiriram. Informaram também seguiam para o estado do Rio de Janeiro RJ, onde iriam vender os pássaros na feira de Realengo.

Foi lavrado um TCO para os ocupantes do veículo e os pássaros foram encaminhados para Polícia Ambiental.

Fonte: PRF/MG