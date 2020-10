PRF apreende carregamento de drogas avaliado em mais de R$1,6 milhões em Prata (MG)

Foram apreendidos mais de 1.600 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite dessa quinta-feira (15/10), 1.610 kg de Maconha e 51 kg de skunk durante uma fiscalização de rotina no km 128 da BR153, em Prata (MG).

A droga, avaliada em mais de R$ 1,6 milhões, estava dividida em aproximadamente duas mil barras de maconha prensada, mais de cem sacos de skunk e um pacote de dois quilos com sementes de Cannabis. Tudo escondido dentro de caixas de papelão, acondicionadas no baú de uma carreta que foi abordada. Também foram encontradas, na cabine do veículo, 48 garrafas de whisky com origem possivelmente do Paraguai.

O condutor, de 30 anos natural de Natal (RN), apresentou aos policiais nota fiscal relativa a transporte de 2.820 quilos de aveia branca. Mas com o descobrimento da droga, o caminhoneiro informou aos policiais que receberia a quantia de R$ 2 mil para transportar a droga de Ponta Porã (MS) até Recife (PE).

Ele relatou que pegou o cavalo-trator em Recife(PE), foi para Guarulhos (SP), onde atrelou a carreta, seguiu para Ponta Porã (MS) onde a droga foi carregada e iria retornar com o carregamento para a capital de Pernambuco.

Ocorrência encaminhada para Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia/MG.

Fonte: PRF/MG