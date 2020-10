PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha na BR 381 em Betim/MG

A droga avaliada em R$ 1,2 milhão foi localizada em um fundo falso na carroceria de um caminhão

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizavam um policiamento tático pelo km 485 da BR381, na tarde dessa sexta-feira (16/10,) em Betim/MG, apreenderam aproximadamente 1,2 toneladas de maconha escondido em um compartimento secreto na carroceria de um caminhão com placas de SC.

Ao realizarem uma ronda preventiva em postos de gasolina, na rodovia Fernão Dias, os policiais foram informados por um transeunte que um motorista havia abandonado o caminhão e se afastado rapidamente, após visualizar a viatura PRF. Com base na denúncia, os agentes se dirigiram ao veículo, que estava com as portas abertas, e após consultas aos sistemas descobriram que se tratava de um veículo com queixa de furto / roubo no estado de SP.

Ao realizarem uma inspeção mais detalhada na carroceria do caminhão, os policiais localizaram um fundo falso onde estava escondido um grande carregamento de maconha, avaliado em aproximadamente R$1.200.000,00.

Após rastreamento na região os agentes não conseguiram localizar o caminhoneiro.

Com essa apreensão a PRF-MG já atinge a marca de 33,5 toneladas de maconha apreendida no ano de 2020 em nosso estado.

Ocorrência, veículo e droga foram encaminhados para o DENARC da Polícia Civil em BH/MG.

Fonte: PRF/MG