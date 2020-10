Com trio de selecionáveis na equipe titular no Brasileiro, Atlético tem 85,7% de aproveitamento

Em sete partidas, Galo teve apenas uma derrota, contra o Santos, quando o goleiro Rafael foi expulso no início do primeiro tempo

No jogo contra o Bahia, na próxima segunda-feira, às 20h, em Salvador, o Atlético terá de volta o ‘trio de selecionáveis’, que desfalcou a equipe nas últimas três rodadas: o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino. Com eles em campo no Campeonato Brasileiro como titulares, o time tem aproveitamento de 85,7%.

Convocados por suas respectivas seleções para jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, os três jogadores desfalcaram o Galo nas últimas partidas. O alvinegro teve uma vitória, um empate e uma derrota.

Eles foram titulares juntos em sete partidas, com seis vitórias e uma derrota. O único revés foi para o Santos, quando o goleiro Rafael foi expulso no início do jogo e prejudicou a atuação alvinegra.

Em outras sete partidas, pelo menos um deles não foi titular. O Galo teve três vitórias, um empate e três derrotas, aproveitamento de 47,6%.

O trio tem participação importante no Campeonato Brasileiro. Junior Alonso foi titular em todas as oportunidades até a convocação e deu uma assistência. Alan Franco, que só ficou no banco em uma partida, tem três gols. Já Savarino, reserva em quatro partidas, tem dois gols e duas assistências.

Trio de selecionáveis titular

Flamengo 0 x 1 Atlético

Atlético 2 x 0 Ceará

Coritiba 0 x 1 Atlético

Santos 3 x 1 Atlético

Atlético 2 x 1 Bragantino

Atlético 3 x 1 Grêmio

Atlético 4 x 1 Vasco

Aproveitamento: 85,7%

Atlético sem um dos selecionáveis na equipe titular

Atlético 3 x 2 Corinthians (Savarino foi reserva)

Botafogo 2 x 1 Atlético (Savarino foi reserva)

Internacional 1 x 0 Atlético (Savarino e Alan Franco foram reservas)

Atlético 3 x 0 São Paulo (Savarino foi reserva)

Fortaleza 2 x 1 Atlético (os três estavam com suas respectivas seleções)

Atlético 3 x 0 Goiás (os três estavam com suas respectivas seleções)

Atlético 1 x 1 Fluminense (os três estavam com suas respectivas seleções)

Aproveitamento: 47,6%