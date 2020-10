À espera de Felipão, Cruzeiro só empata com Juventude e chega ao quarto jogo sem vitória na Série B

Time celeste foi comandado pelo interino Célio Lúcio no duelo desta sexta

Nada de vitórias. Apesar de um segundo tempo de oportunidades criadas, o Cruzeiro não conseguiu sair do 0 a 0 em duelo diante do Juventude, nessa sexta-feira, no Mineirão. Depois de um tempo inicial muito fraco, a equipe comandada pelo interino Célio Lúcio melhorou na parte final, mas não conseguiu evitar o quarto jogo sem triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento da Segunda Divisão e vê a chance de acesso à elite do futebol brasileiro cada vez mais remota. A Raposa chegou aos 13 pontos em 16 jogos. Primeiro clube fora do Z4, o Náutico soma 15 pontos.

Já com Luiz Felipe Scolari no comando, o Cruzeiro terá pela frente o duelo diante do Operário, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30. O novo treinador celeste se encontrará com seus novos comandados na véspera da partida, em treino marcado para Curitiba.

O jogo

As boas notícias divulgadas pelo Cruzeiro ao longo do dia e a preleção de Felipão não tiveram qualquer reflexo dentro de campo. O time celeste apresentou muitos erros nas tomadas de decisões no tempo inicial do duelo contra o Juventude. Nenhuma evolução técnica pôde ser observada em relação ao último jogo, no domingo, quando a equipe não saiu do 0 a 0 com o lanterna Oeste.

Muito fechado no campo de defesa e esperando o Cruzeiro, o Juventude também não criou grandes chances para assustar o adversário. A principal oportunidade foi em cobrança de pênalti de Renato Cajá, aos 7’, quando Fábio fez excelente defesa. Os números do primeiro tempo comprovaram a ineficiência celeste: foram sete finalizações, mas todas erradas.

O segundo tempo, porém, foi diferente. Mais concentrado, o Cruzeiro conseguiu criar oportunidades claras, embora tenha sido parado nas boas defesas de Marcelo Carné. Aos 14’, dentro da área, Régis fez grande jogada, chapelou o adversário e, de primeira, finalizou. A bola saiu pela linha de fundo.

Aos 22’, foi Marcelo Moreno – substituto de Sassá – que quase marcou. O boliviano aproveitou escanteio cobrado por Daniel Guedes e cabeceou no canto direito para importante intervenção de Carné. Cinco minutos depois, aos 27’, em nova jogada pelo alto, Ramon também levou grande perigo. O zagueiro, que atuou como volante nesta sexta, cabeceou com muita força, novamente no canto do gol, mas Carné defendeu.

Sem conseguir marcar um gol, o Cruzeiro não saiu do 0 a 0 no Mineirão e registrou mais uma partida sem vitória. Foi o quarto compromisso seguido em que a Raposa não triunfou na Série B do Campeonato Brasileiro.

CRUZEIRO 0 X 0 JUVENTUDE

Cruzeiro

Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Cacá e Daniel Guedes; Ramon (Jadson) e Jadsom; Airton, Régis (Welinton) e Maurício (Claudinho); Sassá (Marcelo Moreno). Técnico: Célio Lúcio (interino)

Juventude

Marcelo Carné; Wellington Silva, Wellington (Augusto), Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha, Wagner (Gabriel Terra), Renato Cajá (Rafael Silva) e Capixaba (Wallace Tarta); Dalberto. Técnico: Pintado

Cartões amarelos: Daniel Guedes, Ramon, Régis e Jadsom (Cruzeiro); João Paulo, Eltinho e Wagner (Juventude)

Motivo: 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 16 de outubro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Helcio Araujo Neves (PA)