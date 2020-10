Galo tem novo patrocinador

A Premium Saúde é a nova patrocinadora do Clube Atlético Mineiro

Dando sequência à sua estratégia de estar cada vez mais próximas dos mineiros, a Premium Saúde, parceira do Cruzeiro e América, agora também é patrocinadora do Atlético até outubro de 2022. O patrocínio é parte da estratégia da operadora de estar cada vez mais próxima dos mineiros, incentivando o esporte do seu Estado natal. A marca da empresa estampará a parte frontal da camisa de jogo do clube, entre o escudo e a logo da fornecedora de material esportivo.

Desde 2011, a Premium Saúde integra o que há de mais avançado nos tratamentos médico e odontológico para oferecer planos de saúde de qualidade e proporcionar uma vida mais saudável e plena aos seus clientes, o que envolve também o investimento em esportes, que tem ligação direta com a saudabilidade.

“A marca Atlético é muito forte e está cada vez mais em evidência e, por isso, o clube atrai grandes patrocinadores como a Premium Saúde. Tenho certeza que essa parceria será mais um case de sucesso”, comenta Pedro Melo, gerente de Patrocínios do Atlético Mineiro.

“Ter a marca da Premium Saúde associada à um dos maiores times do Brasil é uma das grandes conquistas em 2020. Aproveitamos essa oportunidade para apoiar o Galo nesse momento tão importante e para também fortalecer a marca do plano de saúde amigo. Temos certeza que essa parceria irá muito além do patrocínio, com muitas vantagens para todos os envolvidos. A paixão pelo clube agora também é nossa: vamos vibrar do jeito certo: com saúde e amor”, afirma Marcela Meneses, Superintendente Comercial e Marketing da Premim Saúde.

Se destacando veemente na rede médica do mercado por sua qualidade exemplar, a Premium Saúde foi a primeira operadora de Medicina de Grupo a conquistar o Selo Ouro de qualidade na ANS em Minas Gerais. A empresa já possui mais de 130 mil clientes e tem como principal meta oferecer para pessoas, famílias e empresas um plano de saúde amigo, de excelência, descomplicado e completo, com relações próximas e humanizadas.

Vibre o futebol com saúde!

Da Redação com Ascom Premium Saúde