Se você quer dar um toque jovem ao quarto, isso poderá ser alcançado através de diferentes recursos decorativos que tornam o ambiente mais dinâmico e estimulante

Um estilo pessoal é alcançado através da própria identificação daquilo que nos define. Se quisermos que a nossa casa não fique antiquada e continue a nos representar, é hora de avaliar os principais recursos para um quarto jovem.

Em várias ocasiões, ficamos limitados a repetir designs de interiores que, no fundo, já se tornaram antiquados. A ideia subjacente da decoração é inovar; ou seja, é preciso olhar para tudo o que está na moda, mas sem cair na repetição.

Dessa forma, é possível alcançar a condição de uma decoração jovem aplicando um toque diferente à casa, com conteúdo pessoal. Assim, rompe-se com os estilos mais clássicos e conservadores. No entanto, será que sabemos como isso pode ser aplicado dentro do nosso quarto?

Móveis para um quarto jovem

Para fundamentar os princípios que regem um quarto jovem adequadamente, precisamos primeiramente trabalhar os móveis. Não faz sentido reutilizar móveis antigos ou já usados ​​em épocas passadas; o interessante é que o local possua um caráter alternativo e despreocupado.

Os móveis de madeira são os mais comuns; além disso, eles geralmente são pintados para que tenham um toque mais personalizado. A chave está em não se limitar a uma única cor, mas sim fazer uma combinação com pelo menos 2 ou 3 para não cair em uma sobrecarga cromática.

O design destes móveis se concentra em linhas simples, básicas e funcionais. Na verdade, o estilo jovem está diretamente ligado ao minimalismo, onde prevalece a estabilidade das linhas retas e de algumas verticais, sem decoração exuberante ou sobrecarregada.

Para que o quarto exale juventude, devemos aplicar cores e simplicidade ao design.

Principais recursos decorativos para um quarto jovem

A atmosfera proporcionada ao quarto deve ter um conteúdo bem definido, mas como isso pode ser feito? Precisamos recorrer a uma série de recursos para demonstrar e contribuir com esse caráter jovem e animado. Vejamos 5 exemplos:

Os vinis de parede são uma das aquisições essenciais, pois podem tematizar um local e estimular o espaço com um conteúdo que identifica o morador. Dependendo do tamanho, eles podem ter mais ou menos destaque. O papel de parede cobre uma grande parte do quarto; no entanto, não é interessante que ele predomine em todos os lugares, mas sim que esteja localizado principalmente em uma determinada parede. O restante do conjunto deve combinar corretamente. O tapete se torna um recurso distintivo no quarto. Tanto pela contribuição de cor quanto pelas estampas, ele colabora para a ambientação. Pode ter formato circular ou retangular, embora este último geralmente fique melhor. As prateleiras nas paredes são uma boa opção. Se você não deseja dar relevância a elas, é possível instalar apenas uma ou duas prateleiras. Além disso, também existe a possibilidade de obter maior originalidade por meio de caixas de madeira recicladas. Quanto ao guarda-roupa, ele é um móvel essencial que podemos fazer com que passe mais ou menos despercebido. Por outro lado, também temos a opção de deixá-lo adquirir um papel importante; tudo dependerá das cores das suas portas.

A contribuição da cor para o quarto jovem

A cor escolhida para a decoração deve ser agradável e proporcionar conforto. É importante não ativar o espaço excessivamente usando cores intensas; a escolha das cores é um passo importante para a decoração de um espaço.

A contribuição cromática pode aparecer através de alguns móveis ou por meio da relação entre duas cores nas paredes, uma tendência cada vez mais presente. Algumas cores jovens são: turquesa, azul-celeste, salmão, verde-água, verde-pistache, etc.

De qualquer forma, a cama é o eixo central; portanto, a cor que lhe é dada será crucial, uma vez que ela assumirá um protagonismo especial no quarto. Por isso, precisamos pensar cuidadosamente sobre o tipo de colcha.

A contribuição da iluminação

A iluminação desempenha um papel muito importante. Sem dúvida, a iluminação natural é necessária, mas é conveniente instalar persianas que possam filtrá-la para que ela não incida diretamente; a ideia é criar um ambiente tranquilo.

Por outro lado, cabe destacar que, além da luminária de teto ou do abajur, também podem ser colocadas algumas guirlandas com luzes que ofereçam um caráter mais tranquilo e jovial. O objetivo é dinamizar o ambiente.