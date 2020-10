Reunião com assessores, candidato e vice difinem regras de debate eleitoral

Uma reunião realizada na terça-feira (13), na sede da Rádio Eldorado, contou com a participação de representantes dos candidatos a prefeito de Sete Lagoas, ocasião em que foram discutidos pontos importantes para a realização do debate entre os pleiteantes ao Executivo do município, evento programado para acontecer no dia 3 de novembro, uma organização da Rede Promove e Rede Eldorado de Comunicação.

Participaram da reunião representantes dos cinco candidatos (Lívia Ferreira de Oliveira para o candidato Ramsés de Castro (PMN), Aluísio Barbosa Júnior – Douglas Melo (MDB), Caio Alessandro Pacheco – Claudinei Dias (PT), Cláudia Maria Ramos Glória Gontijo – Emílio de Vasconcelos (PSB), Emílio Santiago Baldi – Duílio de Castro (Patriotas)) e Saulo Lavarini Calazans (Rede Sustentabilidade) – o próprio candidato e seu vice Eber Luiz Padrão França.

O Diretor de Programação da emissora, Álvaro Vilaça, iniciou a reunião explicando sobre o local do debate (auditório das Faculdades Promove de Sete Lagoas) além de apresentar o currículo do Prof. Geovani Ribeiro Castro, que será, como nas edições anteriores, o mediador do debate. Posteriormente foi lido o regulamento.

As sugestões dos assessores foram incluídas no documento, prevalecendo as que foram aceitas por no mínimo 4 participantes, ou seja, a maioria.

O regulamento final foi impresso, entregue em mãos a todos que leram e concordaram com as regras descritas, além de assinarem uma ata referente à reunião.

Além de discutir as regras do debate e temas abordados, foi amplamente discutido e definido o cumprimento dos protocolos sanitários previstos pela Organização Mundial de Saúde – OMS, para evitar a propagação da Covid-19.

No dia e local do debate, estarão presentes a organização do evento (em número reduzido), os candidatos a prefeito e seus vices e assessoria limitada a dois ou três, o que será definido após medições do espaço disponível, conforme aprovado na reunião.

A cobertura jornalística deverá acontecer pelo sistema de transmissão disponível através da rádio e das veiculações pela internet.

Após a reunião, toda a documentação com as regras aprovadas pelos presentes e a ata com assinadas pelos presente, foram encaminhadas para a Justiça Eleitoral através dos juízes Flávio Barros Moreira, da 263ª e Diretor do Foro da Justiça Eleitoral da Comarca, Wstânia Barbosa Gonçalves da 264ª e Carlos Alberto Faria da 322ªZona Eleitoral.

À organização do debate, o Cartório Eleitoral acusou o recebimento dos documentos, ressaltando que, “Não cabe analise de deferimento.

O Juiz Eleitoral somente irá apreciar se houver ação judicial questionando o debate.aguarda agora a decisão final da Justiça Eleitoral”.

Objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as propostas e ideias de gestão para os próximos quatro anos no cargo disputado.

Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição, e o debate será transmitido ao vivo pela Rádio Eldorado AM1300 além de live pelas redes sociais, às 20h do dia 03 de novembro de 2020.

