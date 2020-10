Scolari ao resgate do Cruzeiro’: chegada de Felipão repercute na imprensa internacional

Treinador campeão do mundo em 2002 assinou contrato válido até 2022

O acordo entre o Cruzeiro e o técnico Luiz Felipe Scolari repercutiu na imprensa internacional. Periódicos de diferentes partes do mundo trataram da árdua missão do treinador campeão do mundo em 2002: recolocar a equipe celeste na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na Argentina, o diário Olé, principal veículo da imprensa esportiva do país, publicou que Felipão vai “ao resgate do Cruzeiro”. “Uma equipe gigante no Brasil, que vive há um tempo uma crise institucional e esportiva. Foi rebaixado no ano passado e, agora na Série B, está outra vez na zona vermelha. Sim, antepenúltimo. Se hoje terminasse o torneio, cairia novamente. Por isso, a diretoria do clube de Belo Horizonte decidiu contratar um técnico histórico para salvá-lo: Luiz Felipe Scolari, de 71 anos”, lê-se.

O Mediotiempo, do México, faz um diagnóstico da crise celeste e destaca o currículo do experiente treinador, que fez história nas seleções de Brasil e Portugal. “Scolari, de campeão do mundo e de dirigir Cristiano Ronaldo e Figo a treinar na Segunda Divisão”, diz a publicação.

A contratação de Felipão também repercutiu na Europa. Em Portugal, o jornal A Bola diz que o treinador volta à Toca da Raposa para “salvar” o clube “da despromoção ao terceiro escalão do futebol brasileiro”. Na Itália, o Tuttosport fala da carreira do comandante e cita a ligação do Cruzeiro com a comunidade italiana de Belo Horizonte.

Felipão assinou contrato com o clube celeste até o fim de 2022. Ele reestreará no comando do Cruzeiro na próxima terça-feira, em jogo diante do Operário, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

