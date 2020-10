Atlético anuncia contratação do meia argentino Matías Zaracho por cinco anos

Jovem de 22 anos é considerado uma das grandes promessas do futebol sul-americano e abre ciclo de contratações do clube na janela internacional

O Atlético confirmou, nesta sexta-feira, a contratação do meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos. O vínculo valerá por cinco temporadas. O responsável por anunciar a contratação foi o presidente alvinegro, Sérgio Sette Câmara.

“O caminho é longo e com um elenco qualificado é que vamos buscar vitórias e títulos. Seja bem-vindo, Matías Zaracho. AQUI É GALO!”, escreveu o dirigente no Twitter.

Para contratá-lo, a diretoria alvinegra, com auxílio de patrocinadores, topou pagar ao Racing 6 milhões de dólares (R$ 33,78 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O restante segue em posse do clube argentino, que revelou Zaracho.

Zaracho deixou a Argentina na manhã desta sexta para assinar com o Atlético e ser integrado ao elenco comandado por Jorge Sampaoli, responsável por indicá-lo à diretoria alvinegra.

Apesar da pouca idade, o garoto deixa o Racing com status de um dos principais jogadores do time. Em 91 partidas pela equipe profissional, marcou 12 gols. A expectativa da comissão técnica e da diretoria alvinegra é que não demore a se firmar como titular.

É a primeira aquisição do Atlético nesta janela internacional de transferências, reaberta nessa terça-feira. A expectativa é que o clube se reforce com até outros dois jogadores até o fechamento do período de contratações saídas do exterior, em 9 de novembro.

Racing Club llegó a un acuerdo económico con @Atletico y Matías Zaracho continuará su carrera el el fútbol brasileño. ¡Gracias por todo, muchísimos éxitos y esperamos ansiosos tu vuelta, @zarachomatiasf1! 💙 pic.twitter.com/B77o88n0Pw — Racing Club (@RacingClub) October 16, 2020