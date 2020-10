América mede forças com Botafogo-SP em duelo de opostos pela Série B

Coelho garantiu 15 dos 24 pontos disputados fora de casa na competição nacional

O América é o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário alviverde, porém, vive situação oposta. O Botafogo-SP é o segundo pior mandante, com apenas sete pontos conquistados dos 21 disputados. Nesta sexta, os times medirão forças às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 16ª rodada. O desempenho da equipe mineira fora de casa tem sido positivo. O Coelho garantiu 15 dos 24 pontos disputados longe do Independência – um aproveitamento de 62,5%. Já o Pantera é o segundo pior mandante ao lado do Figueirense, com 33,33%.

Essa diferença também pode ser vista na tabela da Série B. O América ocupa a quarta posição, com 26 pontos, enquanto o Botafogo-SP é o 17º, com 14. Apesar disso, o volante Zé Ricardo ressaltou a importância de fazer uma boa atuação para manter vivo o sonho do acesso à elite.

“Com certeza nós temos que procurar nos mobilizar. O Lisca tem trabalhado bastante isso com a gente, porque nós precisamos fazer bons jogos também contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela, para alcançarmos nossos objetivos na competição”, disse.

América

O setor ofensivo do América sofrerá alterações para o duelo desta sexta. O atacante Rodolfo, o volante Juninho e o meia Alê ficaram em Belo Horizonte sob os cuidados do departamento médico.

O último citado, por sua vez, também recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Náutico (2 a 0), pela 15ª rodada, e cumprirá suspensão automática.

Além deles, o zagueiro Eduardo Bauermann se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. Anderson fará a dupla de zaga com Messias.

Por outro lado, o técnico Lisca ganhou o reforço de três jogadores. O zagueiro/volante Sabino, o volante Flávio e o lateral-esquerdo João Paulo estão recuperados da COVID-19 e viram opções no banco de reservas.

Botafogo-SP

O Botafogo-SP tentará espantar a má fase dentro de casa e na competição. A equipe paulista vem de três derrotas nos últimos cinco jogos. A última delas foi para o Sampaio Corrêa (2 a 0), pela 15ª rodada.

Por conta disso, o Pantera vai a campo em busca de melhorar o desempenho ofensivo contra o América. Para Bady, o problema passa por toda a equipe.

“Acredito que tivemos falta de sorte em alguns jogos. E tenho certeza que é um pouco de tudo, temos que melhorar nas finalizações, mas no nosso poder defensivo também. Vamos buscar melhorar. É difícil trabalhar quando o resultado não vem. Temos que melhorar na parte ofensiva, criar, finalizar, para a gente ter mais facilidade nos jogos”, disse.

Para o confronto diante do Coelho, o técnico Claudinei Oliveira terá o retorno do meia-atacante Rafinha. Ele cumpriu suspensão automática no último compromisso dos paulistas na Série B.

BOTAFOGO-SP X AMÉRICA

Botafogo-SP

Darley; Valdemir, Jordan, Robson, Guilherme Romão; Victor Bolt, Elicarlos, Rafinha (Luketa), Bady; Ronald e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, Sávio; Geovane, Zé Ricardo e Marcelo Toscano (Guilherme); Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Motivo: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sexta-feira, às 19h15

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP

Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Auxiliares: Thiago Americano Labes e Gizeli Casaril (SC)