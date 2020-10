Vice-lanterna da Série B e com técnico interino, Cruzeiro recebe o Juventude no Mineirão

Duelo pela 14ª rodada está marcado para as 21h30, no Mineirão

Em absoluto desespero na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, buscando voltar ao caminho das vitórias. Sob o comando do interino Célio Lúcio, após a demissão de Ney Franco, a Raposa precisa somar os três pontos para tentar deixar a zona de rebaixamento da competição.

Atualmente, o time é apenas o vice-lanterna, com 12 pontos em 15 jogos – o Cruzeiro iniciou a competição com menos seis em função de uma punição da Fifa. Primeiro clube fora do Z4, o Náutico tem 15 pontos. Botafogo-SP e Figueirense, 17º e 18º colocados respectivamente, somam 14 cada um.

Anunciado nessa quinta-feira como novo treinador, Felipão ainda não comandará a equipe. Ele só estreará no duelo diante do Operário, na próxima terça-feira, às 21h30, em Ponta Grossa, no Paraná. Carlos Pracidelli, seu auxiliar, estará no Mineirão nesta sexta para acompanhar o duelo de um dos camarotes do estádio.

Para tentar revigorar o lado emocional do grupo, o Cruzeiro realizou mais uma semana de treinamentos em Atibaia, no interior de São Paulo. Os jogadores só retornaram nessa quinta-feira, véspera do duelo diante do Juventude. Célio Lúcio, que é ex-jogador do clube e auxiliar técnico fixo, não revelou os planos para a formação da equipe.

A reportagem apurou, no entanto, que ele promoverá, por exemplo, o retorno do zagueiro Cacá. Ramon, que atuou ao lado de Manoel nas últimas partidas, seguirá no time, possivelmente na função de primeiro volante. Na frente, Arthur Caíke perde a posição para Maurício, que deverá iniciar a partida aberto por uma das pontas.

De volta após servir a Seleção Boliviana nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Marcelo Moreno seguirá no banco de reservas. Sassá mantém a posição no comando de ataque do Cruzeiro. Célio Lúcio ainda tem como opções os jovens Thiago, de 19 anos, e Zé Eduardo, de 21.

“Tomara a Deus que a gente coloque em prática tudo que foi feito aqui durante a semana. A gente ganhando, para frente é outra situação. A gente tem que se preocupar, eu acho que é uma final para nós na sexta-feira e nos preparamos muito bem. Tomara que a gente consiga colocar em prática contra o Juventude, pois é um momento muito importante para nós”, analisou o técnico interino do Cruzeiro.

Juventude

Diante do Cruzeiro, o time do técnico Pintado buscará a reabilitação na Série B. Nas duas últimas rodadas, o Juventude não conseguiu vencer Cuiabá (1 a 1) e Brasil de Pelotas (derrota por 2 a 1). Atualmente, os gaúchos ocupam a 6ª colocação da tabela, com 23 pontos em 15 jogos.

A missão diante do desesperado Cruzeiro não será fácil. Pintado tem pelo menos seis desfalques. O atacante Breno foi expulso na última partida e precisará cumprir suspensão. O lateral Samuel Santos teve uma torção no joelho e foi vetado pelo departamento médico.

Além disso, o lateral Igor, o volante Marciel e os atacantes Roberto e Jonatas Belusso testaram positivo para o coronavírus e estão em isolamento. Quem retorna ao time é o goleiro Marcelo Carné, que cumpriu suspensão diante do Brasil de Pelotas. Eltinho também fica à disposição após se recuperar de cálculos renais.

CRUZEIRO X JUVENTUDE

Cruzeiro

Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Cacá e Daniel Guedes; Ramon e Jadsom; Airton, Régis e Maurício; Sassá. Técnico: Célio Lúcio (interino)

Juventude

Marcelo Carné; Wellington Silva, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha, Wagner, Renato Cajá e Capixaba; Dalberto. Técnico: Pintado

Motivo: 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 16 de outubro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Hélcio Araujo Neves (PA)