Programa Passando a Limpo desta sexta-feira recebeu Flávia Ferreira e Linda Martins

Dessa forma, o programa foi direcionado a explicar aos ouvintes como acontecerá esse trabalho. As organizadoras se apresentaram já afirmando que estão realizando o debate para colaborar com a Democracia, acima de qualquer coisa, como fala Linda ainda no começo do programa.

Durante a conversa, a Flávia explica que é necessário que seja ensinado às crianças, desde o início, sobre como ser cidadão. “Estamos preparando os nossos meninos não só apra vestibulares, mas para a vida, para como serem cidadãos, inclusive, fizemos questão de participar com a rede, os nossos alunos, poucos votam, pela idade, mas precisam entender o que é a política, o que é o papel do vereador, o que é o papel do prefeito, porque nós estamos formando cidadãos, pessoas que se Deus quiser vão ir bem nos vestibulares, mas principalmente vão ser pessoas que vão fazer a diferença não só na nossa cidade, mas no nosso país.”

Elas afirmaram ainda que o debate tem o objetivo de informar e de abrir espaço para os candidatos com a mais absoluta isenção. Por isso, o mediador é eleitor de outro município, para que haja a maior imparcialidade possível.

