Boletim de hoje confirma Sete Lagoas na Onda Verde. Cidade registra mais um óbito; confira

Com uma alta de 0,5% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 645 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que corresponde a 21,7% a menos do que na semana passada, quando 824 pessoas eram monitoradas. Os testes com resultado negativo já somam 10.092 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, 22 novos casos positivos foram confirmados: 12 mulheres e dez homens. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi registrado hoje de manhã no Hospital Municipal: uma mulher de 54 anos. Assim, Sete Lagoas soma 2.983 contaminações desde o início da pandemia, entre eles, 57 óbitos, dez hospitalizados, 47 em isolamento domiciliar e 2.869 já recuperados.

Dos 2.983 casos positivos até hoje, 51,66% são mulheres. Com relação à faixa etária, 57,25% têm entre 31 e 59 anos (1.708 casos), 24,2% têm entre 16 e 30 anos (722 casos), 16,22% têm acima de 60 anos (484 casos) e 2,33% têm até 15 anos de idade (69 casos).

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 33 internados por causas respiratórias, sendo 18 em leitos de enfermaria e 15 em UTI. Nos leitos de UTI são oito pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 24,6%.

No Hospital Municipal há seis internados (cinco em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 24 internados (em leitos do SUS são 13 em enfermaria e sete em UTI) e no Hospital da Unimed são três internados (todos em UTI). Não há pacientes com Covid hoje na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é hoje de 26%.

Entre os 33 internados, 18 testaram positivo, sendo dez deles de Sete Lagoas e os demais de Paraopeba, Capim Branco, Inhaúma, Caetanópolis, Funilândia, Pompéu, Tocantins e São Paulo. Há ainda nove pacientes com resultado negativo e seis esperando resultados de exames.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado deliberou, em reunião realizada ontem, que a macrorregião central, a qual Sete Lagoas está inserida, entrou na onda verde do programa Minas Consciente. Com isso, atividades como teatro, música, dança, cinema, bibliotecas, museus, parques, feiras, eventos, festas, boates, estúdios de tatuagens, entre outros, estão liberados.

No caso de Sete Lagoas, serviços como bares com entretenimento e feiras já estavam liberados, devido aos bons índices apresentados, como redução de novas contaminações e a taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 30%. Com isso, um novo decreto municipal deve ser publicado. Apesar dos bons índices, o alerta permanece para que as medidas de distanciamento e higiene sejam constantes, visando ao controle da doença. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas