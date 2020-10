Fhemig abre processos seletivos para mais de 270 vagas em residência médica e outros cargos; confira

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) fará mais um processo seletivo, dessa vez com vagas para residência médica e em área profissional da Saúde. As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e vão até o dia 4 de novembro.

A novidade deste ano é que o cronograma dos dois processos ocorrerá simultaneamente, com etapas nas mesmas datas, incluindo a prova objetiva, que será realizada no dia 5 de dezembro. Durante o período de inscrições, os candidatos também deverão enviar documentos, incluindo currículo, solicitação de vaga como pessoa com deficiência e solicitação de condições especiais, para a realização da prova.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada entre os dias 16 e 19 de outubro.

O programa de residência médica oferecerá 222 vagas em 22 especialidades e 18 áreas de atuação. As vagas de residência médica estão distribuídas entre 14 unidades da Fhemig: hospitais João XXIII, Júlia Kubitscheck, Maria Amélia Lins, Infantil João Paulo II, Alberto Cavalcanti, Maternidade Odete Valadares, Eduardo de Menezes, Instituto Raul Soares e Cepai – em Belo Horizonte; Hospital Cristiano Machado – em Sabará; Hospital Regional Antônio Dias – em Patos de Minas; Hospital Regional João Penido – em Juiz de Fora; e Hospital Regional de Barbacena e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena.

Para ver todas as vagas disponíveis e consultar o edital, clique aqui.

Já o programa de residência em área profissional da Saúde oferece 57 vagas em quatro áreas. As vagas estão distribuídas entre Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II, Instituto Raul Soares, Maternidade Odete Valadares e Hospital Júlia Kubitscheck– em Belo Horizonte, e Hospital Regional Antônio Dias – em Patos de Minas.

Para ver todas as vagas disponíveis e consultar o edital, clique aqui.

Os dois processos seletivos serão executados pela Fundação de Desenvolvimento da pesquisa (Fundep). Além do edital, os candidatos podem conseguir informações pelo e-mail concurso@fundep.com.br ou pelo telefone (31) 3409-4153 (disponível das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, exceto sábados, domingos e feriados).