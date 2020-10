Montreal recebe obras e benfeitorias. Situação exige mais atenção de motoristas

A realização de obras e benfeitorias em vias públicas exigem mais atenção de quem passa pelo bairro Montreal e adjacências, principalmente veículos e motocicletas para evitar acidentes. No local homens e máquinas trabalham executando entre outras obras, a operação de tapa-buracos.

A Perimetral, que liga a rotatória da Barbosa Melo à rotatória da Escola Técnica, está recebendo nova pavimentação, sendo uma importante via de escoamento da produção das indústrias, além de obras de revitalização.

Além disso, um trecho do canal da Perimetral, próximo à Apac já foi reconstruído também, depois de ter desmoronado com as fortes chuvas do início do ano. Na região, também acontece serviços de capina e limpeza das vias públicas.

Na tarde desta quinta-feira, um acidente envolvendo uma motociclista foi registrado na região.

Da Redação