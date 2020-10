Covid-19: Minas registra quase 100 mortes pela doença nas últimas 24 horas

Minas passa de 8,2 mil mortes por Covid-19; casos confirmados chegam a 328.402

Com 96 registros nas últimas 24 horas, Minas Gerais chegou a 8.267 mortes por causa do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no balanço atualizado desta quinta-feira.

O boletim epidemiológico aponta ainda que 2.430 casos foram registrados de ontem (14) para hoje, totalizando 328.402 desde o início da pandemia. Outros 24.904 casos estão em acompanhamento. O levantamento mostra ainda que 295.231 pacientes já se recuperaram.

O levantamento também mostra que 32.347 pessoas estão internadas na rede pública e privada de Minas e a letalidade da doença está em 2,5%.

Os novos registros não se referem, necessariamente, a casos e mortes ocorridos nas últimas 24 horas. Significa que foram contabilizados pela SES-MG nesse período.

Municípios

O balanço ainda aponta que 848 cidades já tiveram ao menos um caso de paciente infectado com o novo coronavírus. Em relação as mortes, 635 municípios tem pelo menos um óbito registrado.

Apenas cinco municípios seguem sem registros da doença: Botumirim, Camacho, Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira e São Thomé das Letras.

Clique aqui para acessar os dados por município.