PM prende homem que esfaqueou e colocou fogo em corpo de padre em Manhumirim

Jovem de 22 anos confessou crime e alegou que religioso não pagou uma dívida

Em menos de 24 horas, a Polícia Militar (PM) localizou em Manhumirim, na Zona da Mata, o homem de 22 anos que esfaqueou e colocou fogo no corpo do padre Adriano da Silva Barros, de 36 anos. A prisão foi realizada nessa quarta-feira (14), e, segundo o suspeito, a motivação do crime seria uma dívida do religioso com ele.

O pároco, que exercia o sacerdócio em Simonésia, cidade vizinha, foi visto pela última vez na terça-feira (13), quando o suspeito entrou no veículo do religioso em Manhumirim.

“Ontem, os militares foram acionados no Córrego Piratininga, zona rural de Manhumirim, onde um cidadão havia localizado um corpo parcialmente carbonizado na sua propriedade. A princípio já veio a suspeita da vítima ser o padre, e depois ele foi reconhecido por familiares”, explicou a tenente Suelen Mafra, do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Antes do encontro do corpo, militares abordaram o jovem e um adolescente de 16 anos próximo ao local do crime em atitude suspeita. A dupla ficou nervosa, mas, como nada de ilícito foi encontrado, acabou liberada. O jovem estava com um corte em uma das mãos.

“Após a localização do corpo, ligamos os fatos, e fomos até a casa do autor. Ele e o adolescente foram encaminhados ao quartel e começaram a se contradizer muito. Em determinado momento, o autor confessou o crime e disse que desferiu golpes de faca no padre no dia 13 de outubro. Já no dia 14, ele voltou ao local para atear fogo na vítima. O menor sabia do crime, mas não teve participação”, detalhou a militar.

Motivação do assassinato seria dívida do padre

Ainda conforme a polícia, o homem alegou que a motivação do crime seria uma dívida que o padre tinha com ele. Não entanto, não detalhou o que o religioso estava devendo e qual seria o valor.

“Ele disse que estava cobrando um pagamento do padre, um certo dinheiro que haviam acordado e, não sendo realizado o pagamento, o autor desferiu as facadas. Ele não deu mais detalhes da dívida e, segundo relatos do autor, ele e o padre mantinham um relacionamento amoroso”, contou a tenente.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Manhuaçu. A reportagem de O TEMPO aguarda um posionamento da Polícia Civil.

Padre visitou família antes do assassinato

A última vez que a família teve contato com o padre foi no dia 13 de outubro, quando ele foi a Martins Soares visitar parentes. Depois de não conseguir contato com o pároco, os familiares prestaram queixa do desaparecimento. Ainda não há informações dos horários de velório e sepultamento da vítima.

