A um mês das eleições, presidente do TRE grava mensagens para eleitores e mesários

Faltam 30 dias para quase 16 milhões de eleitores mineiros irem às urnas escolher 853 prefeitos e 8.490 vereadores, com a ajuda de mais de 177 mil mesários e 52.500 profissionais de apoio e colaboradores. Quase três mil servidores da Justiça Eleitoral e mais de 300 juízes e desembargadores estão envolvidos na organização do pleito.

Em Minas Gerais, as eleições sempre têm grandes proporções e números que impressionam. Neste ano, elas acontecem sob o impacto da pandemia de covid-19, que levou à alteração do calendário eleitoral, à modificação de alguns protocolos e à adoção de uma série de medidas para proteger a saúde de todos.

Mesmo diante de um cenário tão diferente, o voto de cada eleitor continua sendo muito importante. E a colaboração de cada um também será essencial para que tenhamos eleições seguras e tranquilas.

Essa é a mensagem do desembargador Alexandre Victor de Carvalho, presidente do TRE-MG, em um vídeo gravado para marcar os 30 dias restantes para a realização do 1º turno das eleições. Assista à íntegra da mensagem do desembargador para os eleitores.

O presidente do Tribunal também gravou um recado especial para os mesários, agradecendo a participação de cada um e ressaltando que a colaboração de todos eles será ainda mais relevante para a democracia nas Eleições 2020. Assista à mensagem direcionada aos mesários.

Segurança nas eleições

Um dos pontos ressaltados pelo presidente do TRE nas mensagens aos eleitores e mesários diz respeito aos esforços da Justiça Eleitoral no planejamento e execução das medidas necessárias para garantir a realização de eleições seguras e tranquilas. O TSE, com a ajuda de uma consultoria formada for especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, elaborou o Plano de Segurança Sanitária das Eleições Municipais de 2020 (formato PDF).

O documento menciona os protocolos que serão adotados para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre eles, o fornecimento de máscaras descartáveis, álcool em gel e face shield para mesários e outros colaboradores; disponibilização de álcool em gel para os eleitores higienizarem as mãos antes e depois de votarem; marcação nas filas das seções eleitorais para garantir o distanciamento de 1m entre as pessoas; afixação de cartazes com orientações sobre o fluxo de votação e medidas de prevenção contra a covid-19.

A maioria dos itens de higiene e proteção foram doados por instituições e empresas privadas ao TSE e distribuídas aos Tribunais Regionais Eleitorais. O TRE-MG recebeu 17 carretas com esse material, e finalizou, na última segunda-feira (13), o envio para as 304 zonas eleitorais de Minas Gerais. Confira a quantidade de alguns desses itens:

– 1.233.090 máscaras descartáveis;

– 232.176 frascos de álcool em gel de 215ml (para mesários e apoio logístico);

– 222.384 frascos de álcool em gel de 500ml (para higienização das mãos dos eleitores nas seções eleitorais);

– 236.260 face shields;

– 46.296 embalagens de álcool líquido 500ml (para a limpeza de de mesas, cadeiras e canetas nas seções eleitorais);

– 211.385 adesivos para marcação de fila.

Além desse material, o TRE-MG providenciou a compra e distribuição de itens como papel toalha, canetas, sacos plásticos para descarte das máscaras usadas pelos mesários e outros colaboradores, sacos de lixo para as seções eleitorais.

Outra medida importante é que nas Eleições 2020 não haverá identificação biométrica dos eleitores. Assim, elimina-se um possível ponto de contaminação pelo novo coronavírus, que seria o toque no equipamento usado para leitura das digitais. E a identificação biométrica, diferentemente do que muitos imaginam, é mais demorada do que a identificação apenas por um documento de identidade, porque pode haver dificuldade na leitura das digitais dos eleitores. Sem a biometria, portanto, a identificação será mais rápida, o que contribui para diminuir a formação de filas nas seções eleitorais.

Confira o fluxo de votação e as dicas para o eleitor no Portal da Justiça Eleitoral, mantido pelo TSE.