Vacinação contra covid-19 deve começar em abril do ano que vem, segundo Ministério da Saúde

O início da vacinação contra o novo coronavírus tem previsão para começar em abril do ano que vem, segundo o Ministério da Saúde.

O calendário, porém, conta apenas com a imunização da vacina britânica da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, que no Brasil está sendo produzida pela Fiocruz.

Vacina chinesa

O governo de São Paulo acusa o Planalto de ignorar a CoronaVac, da chinesa Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan. O governo paulista promete vacinar a população até março do ano que vem.

A Secretaria de Saúde paulista disse estar em constante contato com o Ministério da Saúde e espera que a pasta “honre seu papel primordial, garantindo vacinação gratuita, segura e eficaz para proteger a população de São Paulo e do Brasil.

A etapa mais importante de testes da CoronaVac termina nesta sexta (16) e os resultados serão apresentados na segunda-feira (19). Até o momento, nenhum voluntário teve problemas com a dose.

Fonte: Itatiaia