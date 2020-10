Homem é preso por suspeita de estuprar a própria filha de 7 anos no Norte de Minas

Durante a prisão, ele negou o crime e ameaçou de morte a companheira que denunciou o caso

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso de um homem, de 32 anos, preso por suspeita de abusar sexualmente da própria filha, de 7 anos, na zona rural de Chapada Gaúcha, no Norte de Minas.

A criança foi ouvido pela polícia e o pelo Conselho Tutelar. A vítima contou que os abusos vinham ocorrendo há um ano e que, no último dia das crianças, foi novamente violentada pelo pai, quando eles passeavam à beira de um córrego.

De acordo com a Polícia Militar, o boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da menina. A mulher decidiu denunciar o companheiro após vê-los saindo do quarto da criança enrolado em uma toalha.

Segundo depoimento da mãe, a filha estava somente com uma roupa íntima. A mulher relatou ainda, que conseguiu fugir com a criança após serem ameaçadas pelo companheiro com uma faca. As duas foram para a casa de um vizinho.

Ao ser localizado, o acusado negou a autoria e ameaçou matar a esposa, caso fosse preso. A mulher já tinha sofrido a mesma ameaça em 2012, quando ela registrou um primeiro boletim de ocorrência contra o homem.

Segundo a polícia, o suspeito estava muito agressivo e danificou o xadrez da viatura com chutes enquanto era levado detido para à Delegacia de Polícia Civil. A prisão foi confirmada e o acusado encaminhado ao presídio em Unaí.

A vítima passou por exame médico, que constatou os abusos sofridos por ela.

Fonte: Itatiaia