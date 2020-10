Representantes do Ministério da Saúde abordarão diretrizes, gestão e estratégias em saúde digital para o Brasil até 2028

Iniciativa da Associação Paulista de Medicina (APM) em parceria com o Transamerica Expo Center, o Global Summit Telemedicine & Digital Health, maior e mais relevante encontro sobre telemedicina e saúde digital da América Latina, iniciou sua programação na últimaterça-feira (13). O evento receberá mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais debatendo os assuntos mais relevantes que envolvem o tema que ganhou ainda mais força diante das limitações impostas pelo novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (15), terceiro dia do Congresso, as 9h, a estratégia de saúde digital para o Brasil será destaque. Katia Regina Silva, Pesquisadora do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (InCor-HCFMUSP) receberá Adriana Da Silva e Souza, Diretora Do Departamento De Saúde Digital do Ministério, que apresentará as diretrizes nacionais para a telessaúde do Brasil e Juliana Pereira De Souza Zinader, Coordenadora-Geral De Inovação Em Sistemas Digitais (Cgisd / Datasus / Ms), que apresentará as estratégias em saúde digital para o Brasil até 2028.

Dehlicom Soluções de Comunicação Empresarial