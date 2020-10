Mortes por afogamento em Minas Gerais crescem em 2020; cachoeiras representam maior perigo

O número de mortes por afogamento em Minas Gerais cresceu entre os meses de janeiro e setembro deste ano se comparado com o mesmo período de 2019. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros.

O balanço demonstra que houve uma elevação de 18% na quantidade total de afogamentos que resultaram em morte. Apenas no ano anterior foram contabilizados 196 mortes por afogamento no estado, número que subiu para 232 no mesmo período em 2020.

O maior crescimento foi constatado em relação as ocorrências em cachoeiras, que passou de 11 em 2019 para 18 em 2020, aumento de 63, 64%. Os afogamentos em lagos, lagoas e represas passaram de 99 para 105, alta de 6,06%. Em rios, córregos e riacho passaram de 77 para 101, aumento de 31,17%.

Os afogamentos em piscinas e outros locais caíram.

Itatiaia