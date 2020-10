PCMG orienta sobre agendamentos para emissão de carteira de identidade

O serviço de emissão de carteira de identidade foi retomado no estado e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) orienta como os agendamentos devem ser feitos em Belo Horizonte e no interior:

– No site https://www.mg.gov.br/agendamento para as Unidades de Atendimento Integrado (UAI’s).

– Pelo e-mail postoidentificacao@cmbh.mg.gov.br para atendimento na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

– Diretamente nos Postos de Identificação do interior – onde não há UAI – por telefone ou presencialmente. Os contatos e endereços das unidades policiais podem ser consultados por meio do telefone 197 ou do site da PCMG (www.policiacivil.mg.gov.br), na aba “unidades”.

Com a normalização do serviço, o atendimento ao público pelo Instituto de Identificação, no Barro Preto, na capital, está restrito às pessoas nascidas ou casadas no exterior. Nesses casos, o agendamento deve ser feito pelo telefone (31) 3330-1881.

Fonte: Polícia Civil