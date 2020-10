Câmara Municipal de Sete Lagoas: veja os destaques da última reunião ordinária

Reuniões da Câmara Municipal vão passar para às 9h, dia permanece inalterado

Foi publicada, nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial do Poder Legislativo, a Resolução 1185/2020 que “altera o horário da Reunião Ordinária”. O texto determina que as sessões Ordinárias, “independente de convocação, se realizem nas terças-feiras, às 09:00 horas”. O Projeto que originou a mudança é da Mesa Diretora e foi votado e aprovado, também em sessão extraordinária, nesta semana pelos parlamentares.

Também na Reunião da última terça-feira (13) vários textos de relevância para a comunidade foram aprovados. Um deles é o Anteprojeto de Lei (APL) 196/2020, de João Evangelista (PSDB). A proposta “dispõe sobre a criação do programa municipal de prevenção ao alcoolismo entre mulheres e dá outras providências”.

Os vereadores Beto do Açougue e Gislene Inocêncio (PSD) tiveram aprovado, em autoria conjunta, o APL 161/2020. O texto “institui a campanha adote um exame de um paciente com câncer em parceria com o setor de oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças”.

E do vereador Rodrigo Braga (PV) foi aprovado o APL 185 que “institui o programa de treinamento para o enfrentamento ao covid-19 para os bombeiros civis do município de Sete Lagoas”. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/sessao/pauta-sessao/544/

Ascom Câmara de Sete Lagoas